Ford motor : Le pick-up F-150 passe à la motorisation hybride

(CercleFinance.com) - Le constructeur américain annonce que son tout nouveau groupe propulseur hybride de 3,5 litres est désormais disponible dans son F-150, ce qui fera de ce véhicule le premier pick-up de la marque à disposer de ce type de motorisation.



PowerBoost développer une puissance de 430 chevaux et son couple de 570 lb-pi est le plus important jamais proposé sur un F-150.





