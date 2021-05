Ford motor : Le nouveau 'F-150 Lightning' sera dévoilé le 19 mai

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé hier soir qu'il dévoilerait le 'F-150 Lightning', la version 100% électrique de son célèbre pick-up le 19 mai prochain à l'occasion d'une conférence retransmise sur Internet.



Jim Farley, le directeur général du constructeur américain, promet le pick-up 'le plus innovant' et 'le plus intelligent' jamais développé par le groupe.



Le 'F-150 Lightning', assure-t-il, dispose du même potentiel de disruption que d'autres modèles mythiques telles que le 'Model T' de Ford, la 'Prius' de Toyota ou le 'Model 3' de Tesla.



Le véhicule sera présenté le 19 mai depuis le siège social de Dearborn, un événement qui fera l'objet de retransmissions en direct sur Facebook, YouTube et Twitter.



La production du véhicule démarrera au printemps 2022.



