Ford motor : Le nouveau Bronco désormais disponible en Europe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mercredi que la nouvelle version du Bronco, son emblématique 4x4, était désormais disponible en Europe dans des quantités limitées.



Le constructeur automobile américain précise que le modèle sera exclusivement proposé dans les versions Outer Banks (à partir de 76.500 euros) et Badlands (à partir de 80.500 euros).



Ce SUV de nouvelle génération reprend le design intérieur et extérieur de la première génération de 1966, tout en s'inspirant des lignes qui ont fait le succès du robuste pick-up F-Series.



Le Bronco original a été lancé aux Etats-Unis en 1966, inspiré par les solides véhicules militaires construits par Ford mais aussi par l'esprit de performance de la Mustang.



Plus de 200.000 exemplaires du Bronco de première génération ont été vendus aux Etats-Unis, tandis que plus d'un million de Broncos ont été produits au total sur cinq générations entre 1966 et 1996.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.