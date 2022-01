Ford motor : Le F-150 tout électrique plébiscité aux Etats-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé aujourd'hui son intention de pratiquement doubler la production de son pick-up F-150 Lightning tout électrique au sein du 'Rouge Electric Vehicle Center' de Dearborn (Michigan).



'Avec près de 200 000 réservations, nos équipes travaillent dur et de manière créative afin de briser les contraintes de production et mettre davantage de F-150 Lightning entre les mains de nos clients', explique en substance Kumar Galhotra, en charge des Amériques et des marchés internationaux chez Ford Motor Company.



Le constructeur compte ainsi produire jusqu'à 150 000 camions F-150 Lightning tout électriques par an afin de pouvoir répondre à la demande croissante des clients. La production du pick-up F-150 Lightning 2022 débutera d'ailleurs ce printemps, assure le constructeur.



Pour rappel, Ford s'est engagé à investir plus de 30 milliards de dollars dans les véhicules électriques d'ici à 2025.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.