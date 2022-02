Ford motor : Le E-Transit disponible aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Ford annonce que son E-Transit, la version électrique de son fourgon commercial le plus vendu aux États-Unis est désormais disponible aux États-Unis et compte déjà plus de 10 000 commandes d'entreprises de toutes tailles dans le pays.



Le constructeur indique par conséquent travailler sur des moyens d'augmenter la production.



Le tout nouveau E-Transit est actuellement produit à l'usine de montage de Kansas City, la première usine américaine de Ford à assembler à la fois des batteries et des véhicules tout électriques en interne, précise Ford.



'Le E-Transit démontre qu'une flotte commerciale électrique n'est plus une vision de demain, mais une réalité moderne qui stimule la productivité', a déclaré Kumar Galhotra, président du groupe Amériques et marchés internationaux chez Ford Motor Company.





