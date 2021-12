Ford motor : Lancement d'un logiciel SaaS pour les PME artisanales

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mardi le lancement de VIIZR, une plateforme technologique que le groupe automobile compte commercialiser auprès des petits artisans, tels que les électriciens, les plombiers ou les chauffagistes.



Ce service en tant que service (SaaS), basé sur une application Salesforce, doit aider les PME artisanales à simplifier leurs tâches commerciales les plus courantes, comme la facturation ou la répartition des tâches.



'Pour les entreprises de moins de 20 salariés, VIIZR peut permettre de réduire les travaux de back-office de plus de 40%, soit l'équivalent de 25 heures travaillées par semaine', assure Ford dans un communiqué.



Cette nouvelle offre intervient alors qu'une récente étude a montré que seul un chef d'entreprise américain sur cinq est aujourd'hui satisfait des outils de relation-client et de gestion du personnel utilisés par son entreprise.



VIIZR, qui sera commercialisé à partir de 39 dollars par mois et par utilisateur, est pour l'instant disponible en version bêta avant un lancement officiel prévu dans la première moitié de 2022.



