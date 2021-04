Ford motor : Lance un site R&D sur les batteries dans le Michigan

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford annonce la création d'un nouveau centre d'excellence mondial pour les batteries, appelé Ford Ion Park, dans le sud-est du Michigan (Etats-Unis).



'Nous programmons déjà la production de véhicules entièrement électriques dans le monde entier, car de plus en plus de clients expérimentent et recherchent les avantages amusants à conduire des véhicules électriques sans émissions ', a déclaré Hau Thai-Tang, responsable de la plate-forme de produits et des opérations de Ford.



Ford Ion Park va assurer laproductionde batteries en grands volumes, pourune meilleure autonomie et des coûts réduits pour lesutilisateurs.



Par ailleurs, unlaboratoire d'apprentissage collaboratif -dont l'investissement représente185 millions de dollars- sera inauguré l'année prochaine. Il s'agira notamment de développer et fabriquer desélémentset desgroupesde batteries de véhicules àlithiumions et de tester denouvelles approches deconception, indique le constructeur.



