Ford motor : Lance un rappel de véhicules en Amérique

(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce lundi lancer un rappel de sécurité concernant des modèles Expedition de 2020.



Ce rappel est lancé à cause d'un problème détecté dans le système de ceintures de sécurité passagers. Il concerne quelque 1.370 véhicules, produits aux États-Unis et circulant en Amérique du nord.



