Ford motor : La ville de Windsor (Canada) choisit Safety Insights

(CercleFinance.com) - Ford annonce que la ville de Windsor est officiellement devenue le premier client canadien de Safety Insights, un outil logiciel innovant lancé par le constructeur en octobre qui permet d'accompagner les décideurs dans la construction de systèmes de transport plus intelligents et sécuritaires.



Cet outil offre en effet aux ingénieurs et aux planificateurs une vue complète de la sécurité routière dans leurs communautés, avec des fonctionnalités permettant de dresser des plans en gagnant 'du temps, de l'argent et surtout des vies', assure Ford.



Safety Insights identifie notamment les points chauds où les accidents se produisent le plus souvent afin d'aider les clients à rendre ces zones plus sures.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel