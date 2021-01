Ford motor : La Mustang Mach-E sera fabriquée en Chine

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé aujourd'hui que son modèle de SUV électrique Mustang Mach-E sera fabriqué en Chine par Changan Ford pour les clients locaux, tout comme l'édition performance GT.



La production localisée de Mach-E en Chine s'inscrit dans le cadre de la stratégie 'Best of Ford, Best of China' de l'entreprise visant à offrir aux clients chinois des véhicules intelligents et des technologies de pointe.



Le constructeur indique par ailleurs 'avancer rapidement dans la mise en oeuvre de son engagement d'électrification avec des investissements de plus de 11,5 milliards de dollars dans le développement de véhicules électriques jusqu'en 2022'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel