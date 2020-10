Ford motor : L'assistance à la conduite bientôt proposée en série

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford annonce que son système d'assistance active à la conduite (Active Drive Assist) basé sur les dernières technologies en matière de détection par caméra et radar va être intégré pour la première fois aux véhicules F-150 et Mustang Mach-E.



Le système sera proposé en série sur certains modèles, en option sur d'autres. Il permet d'offrir au conducteur l'opportunité de moins utiliser ses mains, alors que le véhicule se dirige automatiquement sur certaines portions.



'Étant donné que les avancées technologiques en matière de nouvelles technologies nous permettent de réduire le stress des longs trajets sur autoroute, il est important de faire en sorte que ces capacités puissent être appréciées par le plus grand nombre de personnes possible', a déclaré Hau Thai-Tang, responsable de la plate-forme de produits et des opérations chez Ford Motor Company.



