Ford motor : Jon Huntsman de retour au conseil d'administration

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Trois ans après l'avoir quitté, Jon M. Huntsman Jr. retrouve son fauteuil au sein du conseil d'administration de Ford.



Élu directeur de Ford en 2012, M. Huntsman avait quitté le groupe en 2017 pour occuper la fonction d'ambassadeur des Etats-Unis en Russie sous l'administration Trump.

Jon Huntsman connaissait bien cette fonction de diplomate pour l'avoir déjà occupée en Chine de 2009 à 2011 pendant la mandature de Barack Obama, ou encore à Singapour, au début des années 1990, lors des présidences de Bill Clinton et Bush père.



Diplômé de politique internationale à l'Université de Pennsylvanie, Jon Huntsman a négocié des dizaines d'accords commerciaux et d'investissement en Asie-Pacifique et en Afrique au cours de ses différents mandats.



Huntsman occupera une place au sein des comités de nomination et de gouvernance, de rémunération et de développement durable et d'innovation du conseil d'administration.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.