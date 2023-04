Ford motor : Investit dans les véhicules électriques au Canada

(CercleFinance.com) - Ford Motor Company annonce un investissement 1,8 milliard de dollars canadiens (soit environ 1,22 milliard d'euros) dans son complexe d'assemblage d'Oakville (Canada) afin de le transformer en 'une plaque tournante de la fabrication à haut volume de véhicules électriques'.



Le site, qui sera renommé Complexe de véhicules électriques d'Oakville, commencera à se rééquiper et à se moderniser au cours du 2e trimestre 2024 pour se préparer à la production de véhicules électriques de nouvelle génération destinés au marché nord-américain..



' Le Canada et le complexe d'Oakville joueront un rôle essentiel dans notre transformation Ford+. Il s'agira d'un site moderne, efficace et intégré verticalement pour l'assemblage de batteries et de véhicules ', souligne Jim Farley, président-directeur général de Ford.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

