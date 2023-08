Ford motor : Investissement dans une usine au Québec

(CercleFinance.com) - Ford a fait part jeudi soir d'un investissement conjoint de 1,2 milliard de dollars canadiens avec SK On et EcoProBM pour construire, au Québec, une usine de fabrication de cathodes destinée à équiper en batteries ses futurs véhicules électriques.



Située à Bécancour, non loin de Trois-Rivières, cette usine disposera d'une capacité de production de jusqu'à 45.000 tonnes de matériaux actifs cathodiques par an, la production devant démarrer au premier semestre 2026.



Ce nouveau site baptisé 'EcoPro CAM Canada LP' - représentant le premier investissement du constructeur automobile dans la Belle Province - couvrira 280.000 m2 et permettra la création d'environ 345 nouveaux emplois au Canada.



