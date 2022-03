Ford motor : Intègre la liste des 100 firmes les plus influentes

(CercleFinance.com) - Ford Motor Company annonce avoir intégré la liste du TIME des 100 entreprises les plus influentes du monde, une extension de la liste annuelle des 100 personnes les plus influentes du monde.



Dans son article, TIME écrit que les voitures, SUV, fourgonnettes et autres camions légers représentent plus de la moitié de toutes les émissions des transports aux États-Unis, ce qui rend les véhicules électriques (VE) essentiels pour atténuer le changement climatique.



TIME souligne l'approche de Ford consistant à électrifier certains de ses modèles les plus populaires. Ainsi, la demande pour le F-150 Lightning tout électrique a contribué à faire grimper la valeur marchande de Ford à plus de 100 milliards de dollars pour la première fois en janvier.



