Ford motor : Impacté par la pénurie de semi-conducteurs

(CercleFinance.com) - Face à la pénurie mondiale de semi-conducteurs - combinée à la pénurie de pièces engendrée par la tempête hivernale qui a frappé les États-Unis en février - Ford annonce construire ses F-150 et SUV Edge 'sans certaines pièces, y compris sans certains modules électroniques contenant des semi-conducteurs rares.'



Par conséquent, le constructeur stockera ses véhicules pendant plusieurs semaines et ne les expédiera aux concessionnaires qu'une fois les modules disponibles et les contrôles qualité achevés.



La production est ainsi fortement ralentie à Louisville et la production de la Fiesta a été suspendue du 1er au 16 mars à Cologne.



Si Ford indique que 'les coûts liés à ces actions sont couverts dans les mises à jour financières précédemment fournies', la firme estime que la pénurie pourrait avoir un impact compris entre 1 et 2,5 milliards de dollars sur le bénéfice ajusté avant intérêt et impôts si elle se prolongeait tout au long du premier semestre 2021.





