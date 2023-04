Ford motor : Étape 'décisive' dans la conduite mains libres en UK

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford annonce avoir franchi aujourd'hui 'une étape décisive' en introduisant un système d'aide avancé à la conduite mains libres pour une utilisation sur le réseau autoroutierdeGrande-Bretagne - soit le premier système de ce type approuvé en Europe.



Les conducteurs des 193 000 véhicules Ford et Lincoln équipés duBlueCruise ont déjà parcouru plus 102 millions de kilomètres en mode mains libres au Canada et aux États-Unis, où leBlueCruisea récemment étéreconnucomme 'le système d'aide à la conduite active le mieux noté par le Consumer Reports', rapporte le constructeur.



Aujourd'hui, le feu vert donné par le ministère britannique des transports à la technologie FordBlueCruisesignifie que les conducteurs de MustangMach-Epeuvent utiliser la technologie de conduite 'mains libres, yeux ouverts' sur 3 700 km d'autoroutes pré-cartographiéesetdésignées sous le nom de 'zones bleues'en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles.



