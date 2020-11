Ford motor : Émet deux rappels de véhicules en Amérique du Nord

(CercleFinance.com) - Ford a lancé aujourd'hui deux rappels de sécurité en Amérique du Nord concernant plusieurs modèles de véhicules.



Le premier concerne certains Ford Taurus, Ford Explorer et Ford Edge 2014-2016, principalement aux Etats-Unis (15 587 véhicules) mais aussi au Canada (367). Le support d'arbre de liaison de ces véhicules pourrait se briser après une utilisation à long terme, rapporte le constructeur.



Le rappel concerne également certains véhicules Ford Explorer et Lincoln Aviator 2020 qui pourraient être affectés par des arbres de transmission fragilisés ou défectueux. Ce rappel concerne 10 905 véhicules aux États-Unis, 1291 au Canada et 102 au Mexique.



A ce jour, Ford n'a pas connaissance d'accidents ou de blessures liés à ces rappels.



