Ford motor : Dévoile ses ambitions électriques

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé aujourd'hui des avancées significatives vers un avenir tout électrique en Europe, avec le lancement de sept nouveaux véhicules électriques et entièrement connectés, soit trois nouveaux véhicules de tourisme et quatre nouvelles fourgonnettes, d'ici 2024.



Le constructeur prévoit ainsi de vendre plus de 600 000 véhicules électriques en Europe d'ici 2026. De plus, la production prévue de véhicules électriques à Cologne, en Allemagne, devrait atteindre 1,2 million de véhicules sur six ans, avec un investissement total dans le produit de 2 milliards de dollars.



Ford vise désormais une production annuelle mondiale de plus de 2 millions de véhicules électriques d'ici 2026 et une marge EBIT ajustée de 10 % d'ici 2026.



Enfin, la société annonce la signature d'un protocole d'entente non contraignant avec SK On Co., Ltd. et Koç Holding afin de créer l'un des plus grands sites de production de batteries pour véhicules utilitaires d'Europe en Turquie.



