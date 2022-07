Ford motor : Deux départs et une arrivée chez les dirigeants

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé hier soir les départs de 'deux hauts dirigeants très respectés' de Ford Motor Company.



Ainsi Hau Thai-Tang, directeur de la plate-forme industrielle de Ford, prendra sa retraite le 1er octobre après une carrière de plus de 34 ans au sein de l'entreprise.



Pour sa part, Frederiek Toney, prendra sa retraite le 1er décembre, quittant ainsi la vice-présidence de la division mondiale des services clients (global Ford Customer Service Division)



En 2012, le magazine Black Enterprise avait placé Frederiek Toney sur sa liste des 100 cadres les plus puissants des entreprises américaines. Il avait aussi été reconnu en tant que 'champion de la diversité' par Automotive News en 2021.



Dans une annonce connexe, Ford a déclaré que Dave Bozeman (passé par Amazon, Caterpillar et Harley-Davidson notamment) intégrerait la société le 1er septembre en tant que vice-président de la division mondiale du service client Ford - succédant ainsi à Frederiek Toney.



Il dirigera aussi la gamme de produits Enthusiast Vehicles (soit les modèles Bronco, Mustang et Raptor) dans Ford Blue. Il a été élu mandataire social par le conseil d'administration de Ford.



