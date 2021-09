Ford motor : Des courses bientôt livrées par véhicules autonomes

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mercredi qu'il allait s'associer à Argo AI et Walmart afin de proposer dans trois villes américaines un service de livraison de commandes à domicile via véhicule autonome.



Aux termes de l'accord, les clients de Walmart à Miami, Austin et Washington pourront passer des commandes de produits alimentaires et d'autres articles courants qui seront déposés à leur domicile via un véhicule autonome.



Ce service de logistique dit 'du dernier kilomètre', un marché en plein essor aux Etats-Unis, sera assuré par des véhicules Ford équipés du système de conduite autonome développé par la start-up Argo AI.



Le service devrait ensuite être étendu à d'autres villes, précise Ford dans son communiqué.



