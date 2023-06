Ford motor : Départ à la retraite du patron de l'approvisionnement

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mardi le départ à la retraite du vice-président en charge de sa chaîne d'approvisionnement, Jonathan Jennings, après une carrière longue de trente ans.



Le cadre dirigeant, dont le départ sera effectif le 1er août, sera remplacé par Liz Door, qui sera nommée directrice de la gestion de l'approvisionnement le 12 juin.



Elle était jusqu'ici responsable de l'approvisionnement stratégique pour le fabricant d'appareils électroménagers Whirlpool.



Le groupe automobile américain a également annoncé le départ à la retraite d'un autre de ses cadres senior, Kiersten Robinson, le directeur de sa branche de véhicules familiaux et le président de ses activités au Mexique et au Canada.



