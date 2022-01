Ford motor : Création d'une joint-venture en Chine avec JMC

(CercleFinance.com) - Ford Motor Company annonce la création d'une joint-venture à 49/51 avec Jiangling Motors Corporation (JMC), baptisée Jiangling Ford Automobile Technology (Shanghai) visant à accélérer la croissance de l'activité véhicules de tourisme de Ford en Chine, via un réseau de distribution.



JMC Ford Technology va intégrer les ressources des deux partenaires et mettre à niveau le canal de distribution existant pour offrir aux clients en Chine une solide gamme de véhicules de tourisme de marque Ford fabriqués par JMC, livrés grâce à une expérience centrée sur le client.



Ce partenariat devrait permettre aux deux entités de tirer parti l'une de l'autre pour se développer sur le marché chinois et répondre plus efficacement aux besoins des clients, indique Ford.



