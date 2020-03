Ford motor : Coopération avec 3M et GE contre la pandémie

(CercleFinance.com) - Ford indique travailler avec le conglomérat 3M pour fabriquer à grande échelle des respirateurs à adduction d'air pur motorisés, de façon à répondre à la demande urgente des personnels de santé pour lutter contre le coronavirus.



De même, le constructeur automobile travaille avec GE Healthcare pour étendre la production d'une version simplifiée du ventilateur existant de GE Healthcare et aider les patients souffrant de difficultés respiratoires.



Enfin, en coopération avec l'UAW, Ford va assembler plus de 100.000 écrans faciaux en plastiques requis de façon critique par semaine, sur un de ses sites de production, pour venir en aide aux professionnels médicaux.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur FORD MOTOR en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok