Ford motor : Construit des pièces en plastique océanique recyclé

(CercleFinance.com) - Ford annonce aujourd'hui devenir le premier constructeur automobile à utiliser des plastiques océaniques recyclés à 100% afin de produire des pièces pour ses autos.



Parmi les nombreux projets à l'étude, Ford envisage notamment de fabriquer les clips des faisceaux de câbles de son Ford Bronco Sport via les filets de pêche en plastique mis au rebut.



Le plastique océanique est collecté par des travailleurs dans l'océan Indien et en mer d'Oman, favorisant une vie marine plus saine, réduisant les déchets mis en décharge et créant des emplois, souligne le constructeur.



A terme, on pourra retrouver du plastique océanique dans les supports de transmission, dans les blindages encore dans les longerons de plancher - soit dans toutes les pièces fixes présentant des exigences en matière de résistance et de durabilité, détaille le constructeur.



