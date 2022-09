Ford motor : Confirme son objectif d'EBIT ajusté pour 2022

(CercleFinance.com) - Ford a confirmé hier cibler un EBIT ajusté compris entre 11,5 et 12,5 milliards de dollars au titre de l'exercice 2022, et ce malgré la disponibilité limitée de certaines pièces et la hausse des sommes versées aux fournisseurs, en raison des effets de l'inflation.



Les pénuries d'approvisionnement se traduiront par un nombre plus élevé de véhicules construits et stockés dans l'attente des pièces nécessaires. Selon Ford, entre 40 000 et 45 000 véhicules seront ainsi immobilisés - principalement des camions et des SUV - avant d'être achevés puis livrés aux concessionnaires au cours du quatrième trimestre.



Le constructeur anticipe un EBIT ajusté compris entre 1,4 et 1,7 milliard de dollars au titre du 3e trimestre.



