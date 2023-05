Ford motor : BPA accru des deux tiers au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford a dévoilé mardi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 0,63 dollar, en croissance de 66% en comparaison annuelle, ainsi qu'un EBIT ajusté accru de 45% à 3,4 milliards de dollars, soit une marge en amélioration de 1,4 point à 8,1%.



Le constructeur automobile a vu ses revenus s'accroitre de 20% à 41,5 milliards de dollars, pour des volumes vendus en hausse de 9% à près de 1,06 million de véhicules, impliquant une part de marché améliorée à 5% contre 4,8% un an auparavant.



'Ford Pro mène la voie de la croissance rentable et l'approche différente de Ford Model e aux véhicules électriques réduit significativement les coûts de nos premiers produits à forts volumes', souligne notamment son CEO Jim Farley.



Aussi, le groupe de Dearborn (Michigan) réaffirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année en cours, à savoir un EBIT ajusté compris entre neuf et 11 milliards de dollars, ainsi qu'un free cash-flow ajusté de l'ordre de six milliards.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.