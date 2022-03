Ford motor : Baisse de 20,9% des ventes aux USA en février

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mercredi une baisse de 20,9% de ses ventes aux Etats-Unis en février en comparaison du même mois de l'an dernier.



Le constructeur automobile américain dit avoir écoulé 129.273 unités au cours du mois écoulé, contre 163.520 en février 2021.



Par catégories de véhicules, la baisse atteint 25,5% pour les pick-up et 11,8% pour les SUV.



Les ventes de ses voitures électriques n'ont pas été épargnées, accusant un repli de 3,4% d'une année sur l'autre, à 8.984 unités.



Le groupe note toutefois que son carnet de commandes totalise désormais 72.000 véhicules, soit quatre fois plus que celui de l'année dernière à la même époque.



