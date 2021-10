Ford motor : Baisse de 17,7% des ventes aux USA en septembre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ford a fait état lundi d'une baisse de 17,7% de ses ventes aux Etats-Unis en septembre par rapport au même mois de l'an dernier.



Le constructeur automobile américain annonce avoir vendu précisément 156.614 véhicules le mois passé, contre 190.233 sur la même période de l'exercice précédent.



Le recul atteint 20,9% pour sa marque haut de gamme Lincoln.



Par catégories de véhicules, la baisse dépasse les 80% pour les voitures de tourisme et se monte à 22,6% pour ce qui concerne les pick-up et camionnettes.



Les ventes de 4x4 ou 'SUV' ressortent, elles, en hausse de plus de 3%.



Avec 156.614 unités, Ford souligne avoir été le premier groupe automobile aux Etats-Unis en septembre en termes de volumes de ventes.



Mais avec 1,4 million de véhicules écoulés depuis le début de l'année, le groupe reste le deuxième acteur du marché américain sur les neuf premiers mois de l'année, loin derrière GM et ses 1,8 million de livraisons.



