Ford motor : Baisse de 11% des ventes en Chine au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Ford Motor annonce avoir vendu plus de 133.000 véhicules en Chine au troisième trimestre, un nombre en recul de 11% en comparaison annuelle, mais en amélioration marquée de 12% par rapport au trimestre précédent.



'La dynamique des ventes a été renforcée par de nouvelles levées de restrictions liées à la pandémie', explique le constructeur automobile, qui met aussi en avant le renouvellement de ses gammes de voitures avec de nouveaux lancements de modèles.



Ford souligne notamment la vigueur de sa marque de luxe Lincoln, dont les ventes ont augmenté de 31% par rapport au deuxième trimestre pour atteindre plus de 23.800 unités, un record historique pour un troisième trimestre.



