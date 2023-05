Foot locker : Révision en baisse des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - La chaine d'articles de sport Foot Locker indique réviser en baisse ses objectifs pour l'exercice en cours, anticipant désormais un BPA non GAAP entre deux et 2,25 dollars, ainsi qu'une baisse de 6,5 à 8% de ses revenus (-7,5 à -9% en données comparables).



Sur son premier trimestre comptable, son BPA non GAAP a diminué à 0,70 dollar, contre 1,60 dollar pour la période correspondante de l'exercice précédent, pour des ventes qui ont diminué de 11,4% à 1,93 milliard (-9,1% à magasins comparables).



'Nos ventes ont ralenti significativement dans un contexte macroéconomique difficile, ce qui nous a amenés à réduire nos prévisions alors que nous procédons à des démarques plus agressives pour stimuler la demande et gérer les stocks', explique sa CEO Mary Dillon.



