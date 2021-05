Foot locker : Retour aux bénéfices au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Foot Locker dévoile au titre de son premier trimestre comptable, un BPA ajusté de 1,96 dollar, à comparer à une perte de 67 cents par action un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en croissance de 83,1% à 2,15 milliards (+79,4% en comparable).



'Face aux défis posés par les fermetures de magasins liées à la pandémie en Europe et au Canada, ainsi que par la congestion portuaire aux Etats-Unis, nos résultats se sont montrés exemplaires', commente son PDG Richard Johnson.



La chaine d'articles de sport se refuse à présenter des objectifs pour l'exercice en cours, compte tenu de la persistance des incertitudes générées par la pandémie, mais indique prendre des mesures pour adapter son parc de magasins pour l'avenir.



