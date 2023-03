Foot locker : Résultat supérieur aux attentes selon Jefferies

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que le groupe a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, avec une forte évolution du chiffre d'affaires.



Les ventes totales du distributeur d'articles de sport se sont tassées de 0,3% à 2,33 milliards de dollars, mais en excluant les effets de change, elles ont augmenté de 3,6% et à magasins comparables, elles se sont accrues de 4,2%.



Suite à cette annonce, Jefferies confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 47 $.



' FL a publié des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, avec de fortes évolutions du chiffre d'affaires. En outre, FL a annoncé sa nouvelle stratégie LT qui se concentre sur les opportunités de croissance dans les enseignes peu fréquentées, les marchandises exclusives et les nouveaux formats de magasins ' indique l'analyste.



' FL prévoit de rationaliser son portefeuille en fermant environ 400 magasins situés dans des centres commerciaux et en simplifiant ses opérations en Asie. Le plan d'action a été présenté et grâce à la dynamique de l'entreprise, nous pensons que FL reste bien positionné ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.