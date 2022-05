Foot locker : Optimiste pour ses objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Foot Locker déclare s'attendre désormais à atteindre les bornes hautes de ses fourchettes cibles annuelles, qui vont de 4,25 à 4,60 dollars pour le BPA ajusté et de -6 à -4% pour la croissance des revenus.



Sur son premier trimestre comptable, la chaine d'articles de sport a engrangé un BPA ajusté de 1,60 dollar, contre 1,96 dollar sur la même période de l'exercice précédent, pour des revenus en augmentation de 1% à 2,17 milliards (-1,9% à magasins comparables).



'Nous avons pris un bon départ en 2022, enregistrant un trimestre solide face aux comparaisons difficiles de la relance budgétaire et des promotions historiquement basses de l'année dernière', commente son PDG Richard Johnson.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

