Foot locker : Jefferies abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa note d'achat sur le titre Foot Locker avec un objectif de cours abaissé de 47 à 37 $, compte tenu des résultats du 1er trimestre du distributeur.



L'analyste indique en effet que Foot Locker a annoncé des résultats plus faibles que prévu au premier trimestre, avec des revenus d'environ 1,93milliard de dollars, inférieurs au consensus.



En conséquence, Foot Locker a révisé son exercice perspectives de chiffre d'affaires, de marge et de BPA en baisse.



Jefferies estime néanmoins qu'avec son bilan sain, des relations solides avec les principaux fournisseurs et de nouvelles offres de produits, Foot Locker devrait bénéficier de l'environnement porteur dans le secteur des chaussures et vêtements de sport.





