Foot locker : Hausse de 59% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - La chaine d'articles de sport Foot Locker fait part d'un BPA ajusté d'éléments exceptionnels en progression à 1,93 dollar au titre de son troisième trimestre comptable (clos fin octobre), contre 1,21 dollar un an auparavant.



Sa marge brute a augmenté de 380 points de base pour atteindre 34,7%, pour des ventes totales qui se sont accrues de 3,9% à 2,19 milliards de dollars (+2,2% à magasins comparables et +3,6% hors effets de changes).



'Ces performances impressionnantes se comparent à la solide période de rentrée scolaire de l'année dernière et ont été réalisées malgré les défis continus de la chaîne logistique', souligne son PDG Richard Johnson.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel