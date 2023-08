Foot locker : Dividende suspendu et objectifs abaissés

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Foot Locker annonce suspendre le versement de son dividende trimestriel après celui prévu pour octobre prochain, de façon à 'accroitre la flexibilité de son bilan en soutien à ses priorités stratégiques de plus long terme'.



La chaine d'articles de sport abaisse par ailleurs ses objectifs pour l'exercice en cours, anticipant désormais un BPA non GAAP entre 1,30 et 1,50 dollar, ainsi qu'une baisse de 8 à 9% de ses revenus (-9 à -10% en comparable).



Sur son deuxième trimestre comptable, son BPA non GAAP a diminué à quatre cents, contre 1,10 dollar pour la période correspondante de l'exercice précédent, pour des ventes qui ont diminué de 9,9% à 1,86 milliard de dollars (-9,4% à magasins comparables).



