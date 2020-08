Foot locker : BPA attendu en hausse pour le 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Dans un point à l'approche de la publication de ses résultats de deuxième trimestre, prévue le 21 août, Foot Locker indique s'attendre à dévoiler au titre de cette période, un BPA ajusté compris entre 66 et 70 cents par action, contre 66 cents un an auparavant.



Le distributeur d'articles de sport estime que ses ventes à magasins comparables ont augmenté d'environ 18% pour ce trimestre clos le 1er août, une dynamique qui a selon lui 'été aidée par une demande refoulée et par les effets de la relance budgétaire'.



