Foot locker : Acquisitions des chaines WSS et atmos

(CercleFinance.com) - Foot Locker annonce la conclusion d'un accord définitif pour acquérir WSS, une chaine américaine de magasins de chaussures et vêtements de sport opérant principalement sur la Côte Ouest, moyennant 750 millions de dollars.



Parallèlement, le distributeur d'articles sportifs basé à New York fait part d'un autre accord pour mettre la main sur atmos, une chaine de baskets et de vêtements haut de gamme basée au Japon, pour un montant de 360 millions de dollars.



Ces deux transactions, qui seront financées par de la trésorerie disponible, devraient être finalisées vers la fin du troisième trimestre sous réserve des conditions usuelles, et avoir un effet relutif sur le BPA de Foot Locker sur son exercice 2021.



