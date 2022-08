Foot locker : Abaissement des objectifs annuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication trimestrielle, Foot Locker indique s'attendre désormais, pour l'exercice en cours, à un BPA ajusté vers la borne basse d'une fourchette de 4,25-4,45 dollars, alors qu'il visait précédemment la borne haute de celle allant de 4,25 à 4,60 dollars.



De même, la chaine de magasins d'articles de sport prévoit une baisse de 6 à 7% de ses ventes annuelles (-8 à -9% en comparable), contre la prévision de la borne haute d'une fourchette précédente qui allait de -4 à -6% (-8 à -10% en comparable).



Sur son deuxième trimestre comptable, Foot Locker a engrangé un BPA non-GAAP de 1,10 dollar, contre 2,09 dollars un an auparavant, pour des ventes en diminution de 9,2% à 2,06 milliards de dollars (-10,3% à magasins comparables).



'Grâce à la solide exécution de notre équipe et aux progrès continus par rapport à nos objectifs clés, nous avons augmenté nos ventes de 16,4% au-dessus des niveaux de 2019', souligne le PDG Richard Johnson.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.