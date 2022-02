Fnac darty : Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky monte à plus de 5% du capital de Fnac Darty

(BFM Bourse) - Déjà actionnaire du journal Le Monde (à hauteur de 49%) et du groupe Casino (10%), Daniel Kreinsky continue ses emplettes en France. Le milliardaire tchèque a en effet annoncé détenir plus de 5% du capital du distributeur spécialisé Fnac Darty.

Et une participation (de taille) supplémentaire au capital d'un fleuron tricolore pour le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui s'est fait connaître en acquérant plusieurs titres de presse français, dont Elle et Marianne, en 2018, avant de racheter à Matthieu Pigasse sa part de 49% au sein de la société Le Nouveau Monde, propriétaire du Monde et de L'Obs notamment. Via sa société luxembourgeoise Vesa Equity Investment, il a annoncé mercredi avoir "franchi le seuil de 5%" au sein du capital du groupe français Fnac Darty.

"Vesa continue de mettre en œuvre sa stratégie visant à diversifier davantage son portefeuille d'investissements", est-il précisé dans un communiqué.

En Bourse, le titre grappille 0,7% à 50,75 euros vers 16h20.

(avec AFP)

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse