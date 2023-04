Fnac darty : Activité stable au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Fnac Darty publie un chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 de 1 781 ME, stable en données publiées et en données comparables par rapport au 1er trimestre 2022.



Le groupe met en avant la bonne résistance des ventes dans un environnement difficile. ''Cette bonne performance traduit l'adaptation de l'offre du Groupe sur une large gamme de produits et services, de l'équipement électroménager aux produits éditoriaux et de loisirs', indique-t-il.



Par ailleurs, Fnac Darty annonce avoir conclu un accord avec MediaMarkt, filiale de Ceconomy, en vue d'acquérir 100 % de ses activités au Portugal.



MediaMarkt Portugal est un distributeur de produits électroniques qui opère 10 magasins ainsi qu'une boutique en ligne, et emploie environ 450 personnes dans l'ensemble du pays pour un CA de 140 ME en 2021/22.



Dans ce contexte, Fnac Darty confirme ses objectifs et vise un Résultat Opérationnel Courant (ROC) 2023 aux alentours de 200 ME, un cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 ME sur la période 2021-2024, et un cash-flow libre opérationnel d'au moins 240 ME en rythme annuel à partir de 2025.



