Fill up media : Succès de l'introduction en bourse à Paris

(CercleFinance.com) - Fill Up Média annonce aujourd'hui le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris.



Forts du succès de cette opération, Manuel Berland, Président Directeur général et Aurélien Grillot, Directeur général Délégué, ont indiqué vouloir poursuivre la dynamique de forte croissance de la société via l'équipement de nouvelles stations-services, en France puis en Europe.



'C'est une nouvelle page de l'histoire de Fill Up Média qui débute', ont-ils ajoutés.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel