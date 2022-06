Fill up media : Lance son introduction en bourse sur Euronext

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Fill Up Média lance son introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris.



Cette société françaises s'est spécialisée dans la commercialisation et la diffusion de spots publicitaires sonores via des écrans digitaux installés sur des distributeurs de carburant.



La Société met en avant son historique de forte croissance, son réseau d'affichage digital extérieur sonore (présenté comme le plus grand en France), ses contrats exclusifs de 6 ans avec les enseignes partenaires ou encore son modèle de croissance résilient, rentable et prédictible...



Fill Up Média prévoit d'équiper 550 stations-services supplémentaires à horizon 2025 afin d'atteindre 1 180 stations partenaires, soit une audience hebdomadaire de 10 millions d'automobilistes.



Fill Up Média a ainsi pour objectif d'atteindre un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires de l'ordre de 40% entre 2021 et 2025, puis un chiffre d'affaires de 26 ME et une marge d'EBITDA retraitée supérieure à 35% en 2025.



Pour cela, le besoin en financement de la société s'établit à 16,5 ME. La Société privilégie à ce jour un financement de 10 ME par une levée de fonds propres via une Introduction en Bourse combiné à 6,5 ME d'endettement bancaire.



Le Prix de l'Offre a été arrêté par le Conseil d'administration de la Société le 13 juin 2022 à 10 euros par action. La Société a d'ores et déjà reçu des engagements de souscription pour un montant total de 6,5 ME, soit 65% de l'émission initiale de la part de Vatel Capital pour 5 ME et AMDG pour 1,5 ME.



La clôture de l'OPF (l'offre à prix ferme) est prévue le 23 juin tandis que le début des négociations des actions de la Société sur Euronext est programmé le 29 juin.



