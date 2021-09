Figeac aero : Vers une entrée d'Ace au capital

(CercleFinance.com) - Dans le contexte de crise du secteur aéronautique, Figeac Aéro annonce la conclusion d'un accord engageant en vue de l'entrée d'Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, à son capital, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives.



Tikehau Capital s'est engagée à souscrire à une augmentation de capital d'un montant de 35 millions d'euros qui lui serait réservée et à acquérir des actions auprès de M. Maillard, opérations qui seront réalisées sur la base d'un prix par action de 5,60 euros.



La souscription d'Ace conduira ainsi le groupe à émettre 6,25 millions d'actions nouvelles au bénéfice d'Ace. A l'issue de ces opérations, Ace détiendra 10 millions d'actions représentant environ 26,25% du capital et 17,24% des droits de vote de Figeac Aéro.



