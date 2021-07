Figeac aero : Oddo réitère son conseil après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Figeac a publié hier soir des résultats annuels à fin mars 2021. Oddo estime qu'il marque un redressement nettement plus vigoureux qu'attendu sur le 2ème semestre tant en termes d'EBITDA que de FCF.



' L'EBITDA courant ressort à 0.9 ME dont +8.3 ME sur le seul S2, soit une amélioration de 15.4 ME par rapport au S1 pour un delta de CA similaire, ce qui démontre notamment les effets des mesures d'optimisation ' indique l'analyste.



' L'effet sur le FCF est beaucoup plus important qu'anticipé avec un FCF positif sur le S2 à +1.9 ME après correction de l'opération de partage des stocks '.



' Côté perspectives, Figeac Aero table sur un CA 2021-22 compris entre 250 et 300 ME (Oddo BHF : 270 ME), un EBITDA courant à deux chiffres (Oddo BHF : 30.9 ME) et des FCF positifs (Oddo BHF : 6.8 ME) '.



La société s'est également engagée sur mars 2025 en visant un CA compris entre 400 et 450 ME contre notre estimation de 401 ME et une marge d'EBITDA au moins similaire à celle de 2019-20 (15.5%).



Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur et son objectif de 5.5 E.



' Figeac Aero est clairement bien armé pour traverser cette crise grâce à i/ un outil industriel optimisé et équilibré entre low cost et zone matures, ii/ une dynamique commerciale soutenue (nouveau contrat avec Latécoère) et iii/ un rôle crucial en tant que Tier-1 ' indique Oddo.



