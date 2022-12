Figeac aero : Marge d'EBITDA courant accrue au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Figeac Aéro publie un résultat net part du groupe du premier semestre 2022-23 de -16,1 millions d'euros (+5,6 millions en données retraitées des éléments non cash sur instruments financiers), mais une marge d'EBITDA courant en amélioration de 20 points de base à 9,9%.



L'équipementier aéronautique a enregistré un chiffre d'affaires de 150,3 millions d'euros, en progression de 25,4% (+17,6% en organique) avec les montées en cadences chez les principaux clients donneurs d'ordres et un trafic aérien proche du niveau d'avant crise.



Confiant dans ses fondamentaux et fort d'un portefeuille de commandes jugé très solide, Figeac vise sur l'exercice 2022-23 un chiffre d'affaires d'environ 330 millions d'euros, un EBITDA courant entre 38 et 42 millions, ainsi que des free cash-flows positifs.



