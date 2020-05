Figeac aero : Les revenus au T4 en baisse au T4

(CercleFinance.com) - Figeac Aero annonce ce soir avoir constaté un repli de son volume d'activité proche de 25% sur le mois de mars et avoir réalisé, au titre du 4e trimestre 2019/20, un chiffre d'affaires de 98,8 millions d'euros, en retrait de -13,4%.



A périmètre et taux de change constants, l'évolution trimestrielle du Groupe est en repli de -15,2%.



'Au titre de l'exercice 2019/20, le chiffre d'affaires s'élève à 441,6 ME en progression de +3,2% (0,7% à périmètre et taux de change constants). La division Aérostructures qui représente 87,7% du chiffre d'affaires du Groupe à 387,5 ME continue de tirer la croissance globale (+4,1% en publié) et les autres activités affichent un chiffre d'affaires de 54,1 ME (-2,9% en publié et -3,6% à pcc)', ajoute le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur FIGEAC AERO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok