Figeac aero : Les annuels impactés par le covid et le 737

(CercleFinance.com) - Annoncés ce soir, les résultats annuels provisoires 2019/2020 du groupe Figeac Aero sont marqués par un résultat opérationnel de 12,29 millions d'euros, contre 30,43 millions un an plus tôt.



L'EBITDA courant, impacté par la crise du Boeing 737 et la baisse d'activité du mois de mars, est en recul de -16,4%, et s'affiche à 69,04 millions d'euros. Le chiffre d'affaires, pour sa part, progresse de +1%, à 445,12 millions d'euros.



'Il sera difficile d'établir des prévisions à court terme en raison du manque de visibilité quant à la reprise du trafic aérien mondial et de la conséquence sur les livraisons des avionneurs. Ainsi, Figeac Aero estime ne pas être en mesure de formuler d'objectifs financiers pour l'exercice 2020/21', indique le groupe.



