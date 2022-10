Figeac aero : Jean-Claude Maillard sous les 25% de capital

(CercleFinance.com) - Jean-Claude Maillard a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 octobre 2022, le seuil de 25% du capital de la société Figeac Aéro et détenir à cette date 23,68% du capital et 30,79% des droits de vote de la société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une cession hors marché de 892 857 actions Figeac Aéro, réalisée au profit d'Ace Aéro Partners, conformément aux accords conclus entre le concert familial Maillard et Tikehau Ace Capital.



